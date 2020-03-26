وزيرة الهجرة تناشد الكيانات المصرية لحصر العالقين في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تلقت الكثير من المناشدات والاستغاثات فيما يتعلق بعودة المصريين العالقين في الخارج، لأن هذه الشريحة لا تمتلك إقامات في الدولة الموجودة بها.وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّه جرى إنشاء غرفة العمليات لمعرفة عدد المصريين بالخارج والتواصل خاصة مع السلطات السعودية والكويت لمساعدتهم فيما يتعلق بعقود العمل أو الإقامة في الخارج.وأوضحت أنَّ الأولوية للعالقين بوجه عام، لأنه بعد إعلان غرفة العمليات كان هناك مطالبات من المقيمين بالرجوع، لافتة إلى أنَّ الأولوية للعالقين على مستوى العالم.وأشارت إلى أنها ناشدت الكيانات المصرية لحصر العالقين المصريين المقيمين في الخارج ورؤساء الجاليات لمساعدتهم، مبينة أن الوزارة تلقت دعوات من عدة كيانات ترغب مساندتهم، وأبدى الكثير منها رغبتها في استضافتهم.