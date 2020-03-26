الغيوم تغطي سماء الوادي الجديد وانخفاض درجات الحرارة (صور)

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وسط تكثف للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على أنحاء المحافظة.كما شهدت منطقة شرق العوينات، صباح اليوم، موجة باردة مع احتمالية نشاط للرياح المثيرة للأتربة خاصة المناطق المكشوفه والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة.وأعلنت المحافظة، استعدادها لمواجهة والأمطار والسيول حال حدوثها، من خلال لجنة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة ومراكز المحافظة الخمس، تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من طقس اليوم، الذي سيشهد أمطارًا خفيفة على القاهرة والسواحل الشمالية وبعض المناطق المتفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبرى والوجه البري والسواحل الشمالية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ اليوم، وتقل حدتها مع بداية يوم السبت المقبل.