إصابة 7 من موظفي القصر الملكي في ماليزيا بـ«كورونا»

أعلن مشرف القصر الملكي أحمد فاضل شمس الدين، اليوم الخميس، إصابة 7 أشخاص من موظفي القصر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأضاف في بيان أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية: "تم إخطارنا بأن نتائج اختبارات 7 من موظفي القصر الوطني كانت إيجابية لفيروس كورونا".وأوضح أن الملك عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه والملكة عزيزة أمينة ميمونة الإسكندرية، قد خضعا لفحص طبي واختبار تشخيصي للفيروس، وجاءت نتائج تحاليلهما سلبية.وقال إن الملك والملكة يُخضعان حاليًا للحجر الصحي في القصر ولن يقبلا أية زيارة أو مقابلة رسمية إلى أن تنتهي فترة الحجر الصحي تمتد لـ 14 يومًا والتي بدأت أمس الأربعاء.وكان ملك ماليزيا دعا أمس مسلمي بلاده إلى تأدية صلاة الحاجة فرديا في المنزل، سائلين إلى الله عزّ وجلّ أن يرفع البلاء والوباء مع الالتزام المستمر بالأوامر والمحظورات المترتبة على قرار تقييد التحركات.