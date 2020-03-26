منظمات الرياضة ترحب بقرار تأجيل أولمبياد طوكيو لمحاصرة كورونا

رحبت المنظمات الرياضية والرياضيون في جميع أنحاء العالم بقرار الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة ألعاب أولمبياد طوكيو لمدة عام تقريبًا وذلك في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اتفقا الثلاثاء الماضي على تأجيل المباريات التي كان من المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبلين بينما يكافح العالم لاحتواء الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي.جاء الإعلان عن تأجيل أولمبياد طوكيو بعد يوم من قرار كندا بأنها لن ترسل فريقًا إلى الأولمبياد إلى جانب تحفظ منظمات دولية أخرى أيضًا بشأن المضي قدما في إقامة دورة الألعاب في موعدها المقرر لعام 2020.جدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التي تقرر فيها اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل الألعاب الصيفية منذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الحديثة عام 1896، مع العلم بأنه تم إلغاؤها في أعوام 1916 و1940 و1944 بسبب الحروب.وعلى الرغم من شعور العديد من الرياضيين بخيبة أمل إزاء تأجيل دورة الألعاب، إلا أن أغلب ردود الأفعال عبر الإنترنت كانت داعمة لهذه الخطوة.