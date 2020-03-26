الجيش العراقي: سقوط صاروخين في المنطقة الخضراء ببغداد

قال الجيش العراقي إن صاروخين سقطا مساء أمس الأربعاء، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية، لكن لم تقع إصابات.وذكر بيان الجيش "سقوط صاروخين كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات بغداد في وقت متأخر من ليل أمس، حيث كان انطلاقهما من منطقة النهضة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".وتعرضت المنطقة الخضراء مرارا لهجمات بالصواريخ التي عادة ما تتسبب في أضرار طفيفة فقط، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.