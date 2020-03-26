شعراوى يلتقى محافظ الدقهلية لمناقشة تدوير المخلفات

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استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمقر الوزارة.وتم خلال اللقاء متابعة آخر المستجدات الخاصة بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والتى تتضمن إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات والمدفن الصحى الآمن ورفع التراكمات اليومية، كما تم استعراض البروتوكول الثلاثى المزمع توقيعه بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مصنع لتدوير المخلفات بمنطقة سندوب بطاقة يومية 1200 طن بأحدث التكنولوجيات فى هذا المجال، وتأهيل مقلب القمامة الحالى.ومن جانبه أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة تسعى لوضع حلول وخطط مستدامة لمشكلة القمامة فى كل محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة الدقهلية بالتعاون مع الوزارات المعنية، خاصة فى ظل تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.كما تابع وزير التنمية المحلية الجهود الجارية بالمحافظة لرفع كل المخلفات المتولدة يوميًا والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحى بمنطقة قلابشو، والعمل على طرح خدمات المعالجة لباقى مصانع التدوير من خلال شركة متخصصة ودعم المحافظة بمحطات وسيطة متحركة.وشهد اللقاء أيضًا متابعة جهود المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا فيما يخص الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، وعلى رأسها الإجراءات الخاصة بعمليات التعقيم والتطهير للمنشآت الحكومية ومباني مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية وكذا تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بكل حزم وحسم فيما يخص الرقابة على الأسواق لمنع أى ممارسات احتكارية أو ارتفاع لأسعار السلع الغذائية الأساسيةوكذا إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والمطاعم، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل وكذا القرارات الجديدة الخاصة بحظر التجوال وتحديد مواعيد وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة.كما استعرض الوزير شعراوى مع المحافظ جهود تقييم قيادات الإدارة المحلية بكل المراكز والمدن والوحدات المحلية للاستعانة بأفضل العناصر الموجودة بما يعود على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.