كمامة وقناع زجاجي وتعقيم.. استعدادات الإعلامي نيشان لمواجهة «كورونا»

نشر الإعلامي اللبناني نيشان، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يرتدي كمامة طبية وقناعًا واقيًا ضخمًا، ليحميه من العدوى، وتجنب لمس وجهه بيديه‪.‬وأظهر الفيديو، قيام أحد العاملين في الاستديو، بتعقيمه من خلال رش المادة المعقمة على جسده بالكامل.‪ ‬وعلق على الإجراءات التي اتبعها قائلًا: "قبل حلقتي الجديدة على قناة الجديد، في عملية تعقيم من الفيروس".وأعلنت وزارة الصحة في لبنان، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث توفي حتى الآن 6 أشخاص.