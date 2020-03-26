بينها التدريج والتهيئة.. 8 خطوات لتقوية المناعة بالرياضة

أثار انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم الفزع والخوف، ما أدى إلى اتخاذ كل دولة الاحتياطات الواجبة ضد انتشار المرض، تأتي أولى الخطوات ممارسة الرياضة ويوضح الكابتن أحمد محمد كيف يمكن ممارسة الرياضة بالمنزل بشكل صحيح.- تهيئة الجسم بالشكل الصحيح قبل ممارسة الرياضة من خلال عمل حركات من شأنها أن تلين عضلات الجسم للقيام بمجهود بدني وللحماية من حدوث تشنجات عضلية خلال التمرين.- يجب القيام بالتدريج في أداء التمارين الرياضية لمنع حدوث إصابة بالإرهاق، والتعب قبل ممارسة التمرين الرئيسي.- ويعتبر الاهتمام بالنظام الغذائي مهما لتقوية جهاز المناعة عن طريق احتواء وجباتنا علي الخضروات وخاصة فلفل الألوان والجرجير والمشروبات الحمضية مثل البرتقال والليمون وتناول السبانخ والبصل والثوم، وذلك لأن مصدر الطاقة الأساسي للجسم هو الغذاء.- ويجب أن يتم تناول الطعام قبل القيام بالتمارين الرياضية بحوالي ساعتين.- ويجب تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل مشتقات الحليب، والفواكه، ويجب أن يبتعد الإنسان الذي يمارس الرياضة عن الأطعمة التي بها نسبة عالية من الدهون التي لا يتم هضمها بشكل سريع أثناء ممارسة الرياضة.- وبعد ممارسة الرياضة بحوالي نصف ساعة يفضل تناول وجبة خفيفة، وتناول المشروبات الساخنة فقط لتعويض ما تم فقده أثناء النشاط البدني.- يفضل أن يكون مكان التمرين ليس درجة حرارته منخفضة لتجنب حدوث الأمراض.- التمرين بعيد عن أي عوائق مثل الأثاث، وغيرها لتجنب حدوث الإصابات أو عرقلة التمرين.