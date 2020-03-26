ارتفاع إصابات كورونا فى الضفة الغربية إلى 83

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية إلى 83 إصابة بعد تسجيل 15 إصابة جديدة.وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، عن اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفقًا لمرسوم الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 5 مارس بإعلان حالة الطوارئ.وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الإجراءات كالتالي:- يمنع التنقل بين المحافظات نهائيا.- يمنع وصول المواطنين من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة.- يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والعاملين فيها والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.- يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يومًا في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته.