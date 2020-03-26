«فسخت خطوبتها» فشنقت نفسها في سوهاج

أنهت فتاة 19 عامًا حياتها بالانتحار شنقًا، عن طريق حبل تدلى من سقف غرفتها، بعد فسخ خطوبتها بمركز طما في سوهاج.بداية الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا بالواقعة، من مأمور مركز طما وبالتحريات والبحث تبين قيام "جهاد. أ"، 19 عاما، حاصلة على دبلوم فني زراعي، بالانتحار شنقًا في سقف حجرة بمنزل أسرتها.وبسؤال والدها، أفاد بأن ابنته كانت مخطوبة لأحد شباب القرية ووقع خلاف بينهما قام على أثره الأخير بفسخ الخُطبة، ما أثر على نفسية ابنته وأقدمت على الانتحار.تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.