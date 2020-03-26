الحرف اليدوية تناشد العاملين بقطاع السجاد وقف الإنتاج

أعلنت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، عن تعطيل العمل بكافة القطاعات كثيفة العمالة وفق تعليمات الحكومة، والتي تأتي مع حزمة الإجراءات التي اتخذت لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وأكد مسعد عمران، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن "الحرف اليدوية" تناشد كافة العاملين بمجال السجاد اليدوي تقليل العمالة على الأنوال لفرد واحد فقط، قائلا: " اللي مش هيقدر يخفض العمالة لفرد يوقف الإنتاج فورا".وأكد أن مصر والعالم تشهدان ظرفا غريبا واستثنائيا يتطلب منا نحن المصريين التكاتف لمرور تلك الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مضيفا: "بعد انتهاء الأزمة سنبحث مع الدولة سبل التعويض" ولكن ما يهم الآن هو الموارد البشرية التي لا بد من الحفاظ عليها.ودعا عمران كافة القطاعات الصناعية بضرورة التكاتف ودعم العمالة في مثل تلك الأوقات العصيبة، والوقوف صفا واحدا أمام تلك الجائحة للخروج منها في أسرع وقت.