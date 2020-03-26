111 إصابة جديدة بكورونا فى تايلاند

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند عن تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 1045 حالة.ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية اليوم الخميس عن أنوبونج سوشارياكول الإخصائي بوحدة مكافحة الأمراض، قوله إنه من بين الـ1045 مصابًا، يوجد 953 شخصًا منهم في المستشفيات، من بينهم أربعة مرضى في حالة حرجة، بينما خرج 88 شخصًا بالفعل من المستشفيات بعد التأكد من تمام شفائهم.وأفاد سوشارياكول بأن السبب وراء تفشي الفيروس في البلاد هو انتقاله من الزوار الذين ارتادوا الأماكن الترفيهية وملاعب الملاكمة والاحتفالات الدينية في ماليزيا.وكان رئيس حكومة تايلاند برايوت تشان أوتشا قد أعلن في وقت سابق فرض حالة الطوارئ في البلاد ابتداء من اليوم وتمتد لمدة شهر بسبب تفشي فيروس كورونا.يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية تاويسين فيسانويوثين أعلن في وقت سابق أن البلاد رصدت 106 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 827 ووفاة أربعة أشخاص.