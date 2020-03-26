ارتفاع عدد الوفيات بـ«كورونا» فى ماليزيا إلى 21 حالة

سجلت ماليزيا حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) صباح اليوم الخميس، ليصل العدد الإجمالي للمتوفيين بهذا الفيروس إلى 21 حالة.وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله عبر تدوينة، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن حالة الوفاة الـ21 كانت الإصابة الـ1588 لمسن بلغ من العمر 63 عامًا ماليزي الجنسي، وكان قد سبقت إصابته بمرض مزمن.وأضاف هشام، حسبما نقلت وكالة الأنباء الماليزية بيرناما، أن المتوفي كان قد شارك في تجمع أهل الدعوة مؤخرا، وجاء إلى مستشفى حكومي وتأكدت إصابته بالفيروس يوم 22 مارس وعولج في مستشفى بولاية قدح يوم 23 مارس، ولكن تدهورت حالته الصحية منذ ذلك الحين وأكدت السلطات وفاته فجر اليوم.