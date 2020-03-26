رغم قرار المنع إقامة سوق «سيدى غانم» الأسبوعى بكفرالشيخ (صور)

ضرب منظمو سوق سيدي غانم الأسبوعي بمدينة برج البرلس بكفرالشيخ، بقرار المحافظ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الخاص بتعطيل الأسواق الأسبوعية لمواجهة فيروس كورونا، عرض الحائط، حيث نظموا اليوم الخميس، السوق في مكانه المعتاد وبنفس الكثافة دون أدنى تدخل من قبل مسئولي المدينة لفظه أو منعه.وعبر الكثير من أهالي المدينة، عن قلقهم البالغ لإقامة السوق التي تشهد ازدحاما شديدا من قبل المواطنين مما يجعله بيئة خصبة لانتشار فيروس "كورونا المستجد"، مستنكرين تقاعس مسئولي المدينة عن فض السوق ومنع إقامتها من الأساس، تنفيذا لقرار محافظ كفرالشيخ في هذا الصدد من أجل منع التجمعات التي تشهدها الأسواق لمواجهة انتشار الفيروس.وكان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد أصدر قرارًا بتعطيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية بدائرة المحافظة، في 17 مارس الماضي، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية كل فى نطاق مدينته، منعًا للازدحام والاختلاط وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وفى إطار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.