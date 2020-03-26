16 قتيلاً و15 مصاباً بكارثة «كمين الحظر» في الصف

لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً مصرعهم وأصيب 15 آخرون جرّاء حادث التصادم الذي جرى بالقرب من كمين أمني على الطريق الدائري الإقليمي في مدينة الصف بمحافظة الجيزة، وفق ما أفادت مصادر أمنية.وأوضحت المصادر أنَّ إحدى سيارات النقل الثقيل (تريلا) اقتحمت الكمين بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجوّل (7 مساءً إلى 6 صباحاً).وأضافت أنَّ السيارة التريلا اصطدمت بأكثر من 15 سيارة بجهة الكيلو 25 على طريق الدائري الإقليمي، منها 4 سيارات ميكروباص و7 ملاكي و3 ربع نقل، كانت متوقفة في الكمين.وفور تلقي شرطة النجدة بلاغاً عن الحادث، وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال، إذ انتقل إلى موقع الحادث اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف.