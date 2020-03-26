البابا في رسالته اليومية: الله مُحب البشر (فيديو)

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالته اليومية عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وقال إن الله يحكم العالم من خلال 3 قوانين الأول هو الله محب البشر، فالله أحب جميع البشر؛ فأوجد الخليقة أولًا ثم خلق الإنسان، أما القانون الثانى فالله صانع الخيرات فكل ما يصنعه الله هو خير للإنسان، والقانون الثالث أنه الله ضابط الكل، فكل شئ في حياة الإنسان الله ضابطها.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليق الأنشطة الخاصة بها بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان له: "تضامنًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين ومنها تعليق كل خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية، وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة؛ بالإضافة إلى تعليق جميع الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات - مراكز التأهيل - الرحلات)".