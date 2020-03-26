ترامب يعلن الطوارئ فى 3 ولايات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا، وذلك بعد ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا.وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية أزمة مواجهة كورونا، إن حزمة التحفيز أمام الكونجرس هي الأكبر في تاريخ البلاد، مضيفًا أنه «إذا اضطررنا للعودة إلى الكونجرس لمساعدات إضافية سوف نفعل».وتابع: «مشكلتنا الأكبر هي نيويورك في مجال مكافحة كورونا. ينتظرنا الكثير من العمل لمكافحة هذا الوباء».وشدد الرئيس الأمريكي على إبقاء الشركات الأمريكية قوية ومستمرة في العمل، موضحًا «نركز حاليًا على دعم الشركات الأمريكية».وباتت الولايات المتحدة البلد الثالث الأكثر تضررًا بـ"كوفيد- 19" بعد الصين وإيطاليا.