حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 26 مارس 2020
الخميس 26/مارس/2020 - 03:17 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 26 مارس 2020، وفيما يخص برج الجدى، قالت:
مهنيًا: انتقال القمر إلى برج الثور الترابي الصديق قد يحمل بعض الأخبار المالية الجيدة وغير المتوقعة، ويجعلك مقبلًا على الحياة أفضل من السابق.
عاطفيًا: تصرفات الحبيب الجميلة تستفزك وقد تدفعك إلى التصرف معه بالمثل، وتحاول ضبط أعصابك.
صحيًا: قد ينتابك بين الحين والآخر شعور بالكآبة، إنها مجرد مرحلة عابرة.
وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
مهنيًا: انتقال القمر إلى برج الثور الترابي الصديق قد يحمل بعض الأخبار المالية الجيدة وغير المتوقعة، ويجعلك مقبلًا على الحياة أفضل من السابق.
عاطفيًا: تصرفات الحبيب الجميلة تستفزك وقد تدفعك إلى التصرف معه بالمثل، وتحاول ضبط أعصابك.
صحيًا: قد ينتابك بين الحين والآخر شعور بالكآبة، إنها مجرد مرحلة عابرة.
وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.