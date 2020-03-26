القبض على السائق المتسبب في حادث كمين الصف

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة القبض على سائق التريلا، المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصًا وإصابة آخرين.وتمكن رجال الشرطة من القبض على السائق المتهور، بعد اقتحامه أحد الأكمنة المخصصة لتطبيق الحظر، ودهس عدد من السيارات، وتم اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة.وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية إنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من ١٥ سيارة، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة «تريلا» الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الكريمات.وأضافت المصادر أن السيارة اصطدمت بسيارتين ميكروباص، و٦ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانوا متوقفين في كمين الحظر.وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال، حيث انتقل إلى موقع الحادث اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية والعميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف، وجاري استكمال حصر أعداد المصابين والوفيات.