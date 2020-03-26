حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 26 مارس 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 26 مارس 2020، وفيما يخص برج العذراء، قالت:: تجد نفسك أمام خيارات كثيرة، وتتخلص من بعض العراقيل في حياتك المهنية، وتضاعف المسؤؤليات بسبب واجبات طارئة لم تحسب لها حسابًا.: يمكن أن تراجع بعض العائدات الزوجية أو تتباحث مع الشريك في شأن حساس.: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك. لا تكثر من الصراخ والانفعال.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.