حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 26 مارس 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 26 مارس 2020، وفيما يخص برج السرطان، قالت:: إرادتك القويّة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، حاولا أن لا تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.: تناول بعض الحضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.