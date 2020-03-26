حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 26 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 26 مارس 2020، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:مهنيًا: لا تتحدّ الأقدار لئلا تنقلب عليك، كن حذرًا وذكيًا وجابه المستجدات بحكمة، تسير الأمور كما تشتهي.عاطفيًا: اللقاء مع الشريك قد يكون مثمرًا، ولا سيّما بعد القطيعة التي نشأت بينكما بسبب قلة الثقة.صحيًا: قم بين الحين والآخر بتمارين رياضية للمعدة أو للكتفين أو لعضلات الفخذين.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.