حظك اليوم.. برج الثور الخميس 26 مارس 2020
الخميس 26/مارس/2020 - 02:30 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 26 مارس 2020، وفيما يخص برج الثور، قالت:
مهنيًا: ينتابك شعور بالارتياح الكبير، ولن تعجز عن حل كل المشكلات العالقة وإيجاد التسويات المناسبة لها.
عاطفيًا: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.
صحيًا: لا تعرض نفسك للطقس البارد ولا سيما إذا كنت تعاني الروماتيزم.
وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
مهنيًا: ينتابك شعور بالارتياح الكبير، ولن تعجز عن حل كل المشكلات العالقة وإيجاد التسويات المناسبة لها.
عاطفيًا: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.
صحيًا: لا تعرض نفسك للطقس البارد ولا سيما إذا كنت تعاني الروماتيزم.
وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.