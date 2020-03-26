حظك اليوم.. برج الثور الخميس 26 مارس 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 26 مارس 2020، وفيما يخص برج الثور، قالت:: ينتابك شعور بالارتياح الكبير، ولن تعجز عن حل كل المشكلات العالقة وإيجاد التسويات المناسبة لها.: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.: لا تعرض نفسك للطقس البارد ولا سيما إذا كنت تعاني الروماتيزم.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.