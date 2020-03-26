حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 26 مارس 2020
الخميس 26/مارس/2020 - 02:28 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 26 مارس 2020، وفيما يخص برج الحمل، قالت:
مهنيًا: تعود إليك الحماسة والحيوية ويدعوك اليوم إلى الاهتمام بأوضاع مالية وإرثية قد تعود لأحداث أو أوضاع ماضية تعيد النظر بها، يتحدث الوضع الفلكي عن تغييرات في حياتك ومنزلك.
عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيرًا تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي.
صحيًا: الإكثار من شرب العصير الطبيعي مفيد، ولا سيما الليمون في الشتاء.
وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
مهنيًا: تعود إليك الحماسة والحيوية ويدعوك اليوم إلى الاهتمام بأوضاع مالية وإرثية قد تعود لأحداث أو أوضاع ماضية تعيد النظر بها، يتحدث الوضع الفلكي عن تغييرات في حياتك ومنزلك.
عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيرًا تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي.
صحيًا: الإكثار من شرب العصير الطبيعي مفيد، ولا سيما الليمون في الشتاء.
وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.