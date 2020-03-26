بعد تحذير «الأرصاد».. أمطار متفرقة على القاهرة الكبرى

شهدت أماكن متفرقة في نطاق القاهرة الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة وأجزاء من القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، هطول أمطار خفيفة، في الوقت الذي تشهد فيه شوارع المحافظات هدوءًا تامًا تزامنًا مع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمنع حركة المواطنين والمواصلات العامة والخاصة على الطرق الرئيسية.وفي وقت سابق، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، وفي الوجه البحري من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة مع هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.بدورها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ فجر الخميس، حتى يوم الجمعة المقبل، وتقل حدتها بداية من صباح يوم السبت، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.وكشفت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال التقلبات الجوية، حيث تتساقط الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناة بداية من فجر الخميس، بينما تصل لحد السيول على خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب البلاد.