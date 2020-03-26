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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«جمعة» يوجه رسالة إلى العاملين بالأوقاف

الخميس 26/مارس/2020 - 05:53 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة تحية للعاملين بقطاع الأوقاف في كافة محافظات الجهورية قال فيها: «أحيي كل رجال الأوقاف الذين أثبتوا وأكدوا أنهم على قدر المسئولية الدينية والوطنية بفهم ووعي مستنير وحرصهم على أداء واجبهم تجاه وطنهم وتنفيذهم الدقيق لتعليمات الوزارة بتعليق صلاة الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد».

وقال وزير الأوقاف، إن هذه الإجراءات سيتم تنفيذها إلى أن يرفع الله البلاء رفعًا تامًا عن البلاد والعباد، وينتهى أمر انتشار فيروس كورونا بإذن الله تعالى.

وتابع: «أحيي جهودهم جميعًا وأشدّ على أيديهم، وأحثهم على مواصلة رسالتهم في الحفاظ على أداء واجبهم، وأدعوهم أن يكون كل منهم قدوة وأنموذجًا في الاستجابة لسائر توجيهات الدولة في التعامل مع الأزمة الراهنة».

وأشاد وزير الأوقاف بدور كل من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية الباسلة والطواقم الطبية ومعاونيهم وكل من يبذل جهدًا صادقًا ويقف إلى جانب وطنه ولا سيما وقت الشدائد والأزمات، داعيًا الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه، وأن يمن علينا وعلى مصرنا العزيزة بشفاء عاجل من كل داء أو بلاء، شفاء لا سقم فيه ولا معه لأحد من أبنائها وسائر بلاد العالمين.

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