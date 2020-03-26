لليوم السادس.. شباب «منية سندوب» يواصلون حملات التطهير (صور)

واصل شباب قرية منية سندوب، التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، مساء أمس الأربعاء، حملتهم لتطهير شوارع القرية ومداخل المنازل والمحال التجارية، لليوم السادس على التوالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ودعم جهود الدولة عن طريق المشاركة المجتمعية.وقام الشباب المتطوع فى الحملة بتطهير شوارع القرية كاملة، بالإضافة إلى توجههم إلى عزبة منية سندوب، والتى تبعد عن القرية ما يزيد عن نصف كيلو متر سيرا على الأقدام، حاملين معدات الرش، رغم الحظر، للقيام بأعمال التطهير بها بالتزامن مع خلو الشوارع من المواطنين وإغلاق المحال، وهو الأمر الذي سهل عملهم.ومن جانبهم، أكد الشباب المشاركون في عمليات التطهير أنهم يقومون بتوفير أجهزة الرش ومواد التطهير فيما بينهم، عن طريق الجهود الذاتية، ومساعدات أهالي القرية لهم بالمواد والدعم المعنوي، مرحبين بأى شخص من القرية بالانضمام للحملة والتى تزداد يوما بعد يوم.وأضافوا أن الحملة تأتى عن طريق عدد من الشباب المتطوعين من أبناء القرية، الذين حملوا أجهزة التطهير فوق ظهورهم، معلنين استمرارهم في تطهير القرية يوميًا لحين زوال الأزمة، مطالبين المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات الحكومة بشأن ذلك.