رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم.. والقاهرة 26 درجة

الخميس 26/مارس/2020 - 02:00 ص
جريدة الدستور
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا وأمطار خفيفة والرياح تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 26

شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 26

طنطا الصغرى 15 والعظمى 25

دمنهور الصغرى 15 والعظمى 23

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23

بلطيم الصغرى 14 والعظمى 23

مطروح الصغرى 12 والعظمى 22

السلوم الصغرى 10 والعظمى 24

سيوة الصغرى 13 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 23

دمياط الصغرى 15 والعظمى 23

الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 26

الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 27

السويس الصغرى 15 والعظمى 26

العريش الصغرى 14 والعظمى 24

رفح الصغرى 13 والعظمى 23

رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 28

نخل الصغرى 11 والعظمى 26

نويبع الصغرى 18 والعظمى 24

طابا الصغرى 17 والعظمى 23

كاترين الصغرى 10 والعظمى 18

الطور الصغرى 19 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 26

مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 26

الفيوم الصغرى 14 والعظمى 28

بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 29

المنيا الصغرى 16 والعظمى 31

أسيوط الصغرى 16 والعظمى 31

سوهاج الصغرى 16 والعظمى 33

قنا الصغرى 16 والعظمى 35

الأقصر الصغرى 17 والعظمى 36

أسوان الصغرى 20 والعظمى 37

أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 38

الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 34

شلاتين الصغرى 17 والعظمى 30

ابو رماد الصغرى 18 والعظمى 30

حلايب الصغرى 18 والعظمى 29

رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الشهادة الإعدادية 2020 .. «التعليم» تصدر حزمة من القرارات غدًا

شوقى: قرارات للتخفيف عن أبنائنا الطلاب خلال ساعات

تفاصيل دفن مصريين توفيا في إيطاليا بسبب فيروس كورونا

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

مصرع 10 أشخاص في حادث مروع بأحد كمائن الحظر

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. والجميع في انتظار realme 6i

اللهم إني أسألك خيرها.. دعاء الرياح والعواصف "قرآن وسنة" بعد توقعات رياح الخماسين

خطوات الاشتراك في خدمات واتش ات Watch iT لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

مقهى الفجيرة الثقافى يطلق مبادرة «شذرات» على التواصل الاجتماعى

«ثقافة أبوظبى» تغلق مؤقتًا جميع المواقع والمراكز الثقافية

ضمن «اقرأ معانا».. عماد أبو غازي في مداخلة حول «الدولة والفنون الجميلة في مصر»

كتاب يكشف 3 طرق لدراسة الأمراض الوبائية