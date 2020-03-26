الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم.. والقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا وأمطار خفيفة والرياح تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 15 والعظمى 26شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 26طنطا الصغرى 15 والعظمى 25دمنهور الصغرى 15 والعظمى 23الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23بلطيم الصغرى 14 والعظمى 23مطروح الصغرى 12 والعظمى 22السلوم الصغرى 10 والعظمى 24سيوة الصغرى 13 والعظمى 28بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 23دمياط الصغرى 15 والعظمى 23الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 26الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 27السويس الصغرى 15 والعظمى 26العريش الصغرى 14 والعظمى 24رفح الصغرى 13 والعظمى 23رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 28نخل الصغرى 11 والعظمى 26نويبع الصغرى 18 والعظمى 24طابا الصغرى 17 والعظمى 23كاترين الصغرى 10 والعظمى 18الطور الصغرى 19 والعظمى 23شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 25الغردقة الصغرى 18 والعظمى 26مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 26الفيوم الصغرى 14 والعظمى 28بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 29المنيا الصغرى 16 والعظمى 31أسيوط الصغرى 16 والعظمى 31سوهاج الصغرى 16 والعظمى 33قنا الصغرى 16 والعظمى 35الأقصر الصغرى 17 والعظمى 36أسوان الصغرى 20 والعظمى 37أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 38الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 34شلاتين الصغرى 17 والعظمى 30ابو رماد الصغرى 18 والعظمى 30حلايب الصغرى 18 والعظمى 29رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29