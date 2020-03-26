«موهبتى سر تميزى».. خطة «التعليم» للتشجيع على الجلوس بالمنزل

أعلنت الدكتورة إيمان حسن، مدير الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم الفني، تفعيل مسابقة بين طلاب المدارس داخل المنزل.وقالت «إيمان»، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أولادنا أهم أولويتنا، فلذلك قررنا نحافظ على صحتهم وسلامتهم بأنهم يظلون بالبيت، وإحنا دايما معاك».وأضافت أن «الهدف هو تعزيز الصحة النفسية لجميع طلاب المدارس، وهذا يأتي من خلال إنك تعبر عن نفسك من خلال موهبتك»، مشيرة إلى أن اليوم هو الانطلاقة وفتح البوابة التنافسية.وأعلنت عن المسابقة باسم «موهبتي سر تميزي»، لجميع طلبة وطالبات المدارس، علي أن يقوم كل طالب وطالبة بتصوير نفسة فيديو أثناء ممارسته لنشاطه وموهبته في البيت (رياضي رسم عزف تمثيل شعر)، ويقوم بإرسال الفيديو على الصفحة.وأعلنت عن شروط المسابقة وهي:كتابة اسم الطالباسم مدرستهاسم محافظتهالسنة الدراسيةألا تزيد مدة الفيديو عن دقيقةأن تكون مدة المسابقة ١٥ يومًا من تاريخ الإعلان.وسيكون المكسب لأكثر فيديو يجمع أكبر عدد من التعليقات والإعجابات.وأكدت اأن لتنافس سيكون في المجال الرياضي (أحد تمارين اللياقة البدنية) سواء الجري في المكان، أو الجلوس من الرقود، ثني الجذع من الجلوس، الانبطاح المائل، الجري المكوكي، الوثب العريض من الثبات.أما مجال الرسم سيكون من خلال تقديم لوحة تحمل أحد معاني إنجازات مصر، الوحدة الوطنية، الأمل، الأمومة، الوطن.