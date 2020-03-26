ديانا ماردينى: أتمنى الغناء مع تلاثة نجوم عرب

قالت المطربة السورية ديانا ماردينى إنها تتمنى إصدار ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة ويحقق صدى كبير في الوطن العربي.وعبرت «ديانا» عن أمنيتها أن تتشارك في الغناء مع ثلاثة من المطربين الكبار في الوطن العربي وهم كاظم الساهر ومروان خورى ووائل جسار.وأضافت الفنانة السورية، خلال استضافتها في برنامج «صدى الملاعب» على قناة «MBC» الذي يقدمه مصطفى الأغا، أن حياتها الشخصية وأمها وأشقائها بمثابة خط أحمر ترفض مساس أي أحد بهم.وخلال مجموعة من أسئلة التحدى مع المطرب الفلسطينى محمد عساف، كشفت ديانا عن عيوب شخصيتها وهي العصبية والعند والمزاج المتغير بشكل سريع.وتمنت الفنانة السورية أن تقابل أحد من المشاهير وهم الفنان الهندى شاروخاون والأمريكى ليوناردو ديكابريو.ووجهت رسالة إلى جمهور المشاهدين في الوطن العربي للنجاة من الإصابة بفيروس «كورونا»، قائلة: «خليكم بالبيت.. وعقموا أيديكم.. لا تخافوا».