تفاصيل حادث الصف.. «تريلا» تقتحم كمين الحظر وتدهس 11 سيارة





تفاصيل حادث الطريق الدائري الأقليمي بمدينة الصف

وأكدت مصادر أمنية أن الحصيلة الأولية للحادث بلغت ١٠ وفيات بينما أصيب ٩ آخرين، وذلك كحصيلة مبدئية.



وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.



وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال، حيث انتقل إلى موقع الحادث اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية والعميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف، وجاري استكمال حصر أعداد المصابين والوفيات.

كشفت مصادر أمنية، تفاصيل جديدة في حادث الطريق الدائري الأقليمي مدينة الصف بالجيزة، والذي أودى بحياة 10 أشخاص كحصيلة مبدئية.وقالت المصادر إنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من ١٥ سيارة، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة «تريلا» الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الكريمات.واضافت المصادر أن السيارة اصطدمت بسيارتين ميكروباص، و٦ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانوا متوقفين في كمين الحظر.