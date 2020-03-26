الطب البيطرى يؤكد أقوال الصينين «آكلى الثعابين» بأنها أعضاء ذكرية

قالت مصدر بالطب البيطري، أن ما تم ضبطه مع مجموعة من الأشخاص الصينيين، تبين من التقارير الأولية أنه عبارة عن أعضاء ذكرية لبعض الحيوانات وليست ثعابين.جاء ذلك بعد ضبط الجهات المعنية لمجموعة من الأشخاص الصينيين، بعدما ترددت أنباء عن إقامتهم حفلات شواء لثعابين بالقاهرة الجديدة، إلا أن عملية الفحص من قبل الجهات المختصة كشفت عدم صحة ذلك.