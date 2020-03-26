رشاد: الحظر قرار صائب حتى لا نصل للسيناريو الثالث

أشاد النائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بقرارات الحظر في الفترة من السابعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي، مؤكدًا أنه صارم للتصدي لجائحة «كورونا» ووقف انتشار الوباء وحتى لا ندخل في السيناريو الثالث للوباء.ونوه «رشاد»، في بيان له، بأن مصر لا تزال مسيطرة على الوباء وعلى حالات الإصابة، كما أن الالتزام بالحظر ينقذنا من مصير إيطاليا وإسبانيا.ولفت إلى أن استمرار وباء «كورونا» والإجراءات المرتبطة به سيكون ذات تداعيات اقتصادية كبيرة على مصر، لذلك فإن التفاعل مع القرارات الحكومية خير وسيلة لوقف انتشار الوباء، وعبور هذه المرحلة.وطالب «رشاد» بعدم الالتفات للشائعات من قبل الكيانات الإخوانية الإرهابية، والتي تخلق أوهاما وأكاذيب غير حقيقية عن «كورونا» في مصر.