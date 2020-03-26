مصرع 10 أشخاص في حادث مروع بأحد كمائن الحظر



وتلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.



وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال، حيث انتقل إلى موقع الحادث اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف.



وأكدت مصادر أمنية أن الحصيلة الأولية للحادث المروع بلغت ١٠ حالات وفاة، بينما أصيب 9 آخرين، وذلك كحصيلة مبدئية.



لقي 10 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 9 آخرين، في حادث مروري مروع بمدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى دهس سيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف مجموعة سيارات متوقفة في أحد كمائن الحظر.