مقهى الفجيرة الثقافى يطلق مبادرة «شذرات» على التواصل الاجتماعى

أطلق مقهى الفجيرة الثقافي، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مبادرة أدبية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «شذرات»، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات ومختلف دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.وتهدف المبادرة إلى التعريف بمؤلفات الكتّاب، واستثمار أوقات فراغ أفراد المجتمع بالقراءة والبحث والإبداع أثناء فترة مكوثهم في المنازل، وذلك من خلال إنتاج مقاطع فيديو يقوم الكتّاب والموهوبين ومحبي الأدب بتسجيلها من منازلهم، وتحتوي على قراءات متنوعة من الأدب الإماراتي والعربي والعالمي، ثم تنشر على منصات التواصل الاجتماعي.وأكد خالد الظنحاني، رئيس الجمعية، حرص «الفجيرة الاجتماعية الثقافية»، في هذا الوقت الصعب الذي يمر به العالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا، على تشجيع المبدعين والموهوبين على الاستمرار في الكتابة الإبداعية، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في دعم المحتوى العربي على منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تشكّل جزءًا أساسيًا من ممارسات الحياة اليومية لأغلب طبقات المجتمع.بدورها، قالت سلمى الحفيتي، مديرة مقهى الفجيرة الثقافي: «إن مبادرة شذرات تسهم في التعريف بمؤلفات الكتّاب، فضلًا عن دورها في تجلي إبداعات المشاركين في فن الإلقاء وصناعة المحتوى الأدبي المرئي والمسموع، وذلك من منطلق أن العزلة هي بذرة الإبداع».وأضافت «الحفيتي»، أن الأبواب قد تغلق لكن العقول تبقى مشرعّة أمام الأدب على اختلاف مقاصده وتنوع أجناسه وتعدد رسائله؛ لأنه الرفيق الأمثل لهذه العزلة، لافتةً إلى أن استثمار الوقت في القراءة والبحث عن مواطن الجمال في بطون الكتب ومشاركتها مع الناس هو أنجح استثمار في الوقت الراهن.