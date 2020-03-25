«التضامن»: العام المالي المقبل يشهد انفراجة كبيرة لأصحاب المعاشات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العام المالي المقبل 2020 – 2021، سيشهد انفراجة كبيرة بالنسبة لأصحاب المعاشات.وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم البدء في صرف العلاوات الخميس لأصحاب المعاشات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية من 1 يوليو المقبل.وتابعت، أن قانون العلاوات الخمس ظل فترة كبيرة في حالة نزاع بين الحكومة وأصحاب المعاشات بما يزيد عن 5 سنوات، مشيدة بتوجيهات الرئيس السيسي بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.وأوضحت أن هذا القانون لم يكن مدرجًا في موازنة العام الحالي، ومن سنة 2006 حتى 2015 التكلفة المجمدة كبيرة تصل لـ27.6 مليار جنيه، والتكلفة السنوية تصل لـ7 مليارات جنيه سنويًا، بنتكلم على 35 مليار جنيه هنبدأ تفعليه وهنبدأ صرف الاستحقاقات في 1 يوليو 2020.وأكدت خلال المداخلة أن 5 آلاف أسرة تضررت من موجة السيول الأخيرة التي ضربت البلاد، مؤكدة أن جميعهم صرفوا التعويضات المستحقة بالكامل.