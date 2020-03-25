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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة الحبوب: لا ارتفاع في أسعار الأرز بسبب «كورونا»

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:34 م
الارز
الارز
عبدالناصرمحمد
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أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بفرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه لا ارتفاعات في الأسعار، موضحًا أن الارتفاعات الحالية بسيطة في حدود من ١٠ إلى ٢٠ قرشًا في الكيلو.

وأرجع «شحاتة»، في تصريحات لـ«الدستور» أن هذا الارتفاع البسيط نتيجة لزيادة الطلب على الأرز خلال عمليات التزاحم على الشراء، بسبب حالة الذعر التي نتاب المواطنين من «كورونا»، مشيرا إلى أن الطلب على الأرز بهذه الطريقة لن يستمر طويلا، وسينتهي مع انتهاء فترة الحظر لمدة ١٤ يومًا.

وقال «شحاتة» إن الأرز متوفر بكميات في السوبر ماركت والأسواق بالسعر العادي وبكميات كبيرة، وأن السحب الكبير من المستهلكين نتيجة التخوف، كما أنه لا يوجد من يستغل الأزمة في الأسواق أو من الشركات والتجار ومحلات السوبر ماركت نتيجة احتياجات المواطنين والشراء بكميات أكثر من الاحتياجات.

وأضاف رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب، أن الأسعار في الأسواق عادية وهي ٦و٧ جنيهات للأرز رفيع الحبة، وبسعر ٧و٨ جنيهات للأرز عريض الحبة، وهو متوفر بهذه الأسعار مع ارتفاع ٢٠ قرشًا في الكيلو، وهو طفيف نتيجة زيادة الطلب، مشيرا إلى أن المخزون كاف سواء لوزارة التموين أو الأسواق الحرة لفترة آمنة تغطي احتياجات المواطنين سواء خلال الفترة الحالية أو مستقبلا.

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