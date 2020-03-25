الغضبان: أهالي بورسعيد قدموا نموذجا مشرفا في الالتزام بحظر التجول

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن كل فئات أهالي بورسعيد قدموا نموذجا مشرفا بالانضباط والالتزام بقرار مجلس الوزراء بحظر التجول الذي بدأ من السابعة مساء اليوم.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جميع المحلات مغلقة وكل الأهالي في منازلهم والسيارات في أماكنها.وأوضح الغضبان أنه لم يتم اكتشاف أي حالة إيجابية لليوم السادس على التوالي بين 106 من العاملين في أحد المصانع الذين يقبعون في الحجر الصحي، موضحا أن الوضع تحت السيطرة وكل الجهات الطبية يبذلون مجهود كبير بالتعاون مع كلية الطب جامعة بورسعيد.