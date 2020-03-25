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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شاركت في فيلم لـ أحمد زكي.. 10 معلومات عن رولا محمود المصابة بـ«كورونا»

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:26 م
رولا محمود
رولا محمود
حسن أمين
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أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن.

"الدستور" يرصد 10 معلومات عن الفنانة رولا محمود:

1- ولدت في الكويت ثم انتقلت مع عائلتها المصرية للعيش في الإسكندرية.

2- درست في مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية، ثم التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وحصلت على ليسانس الآداب وتخصصت في الأدب الأمريكي والإنجليزي.

3- درست الغناء بشكل مستقل للتحسين من صوتها، والتحقت بدورة تدريب إضافية في دار الأوبرا المصرية، ثم التحقت بالأكاديمية الفنية بنيويورك لدراسة التمثيل والغناء.

4- بدأت أولى تجاربها التمثيلية بمسلسل "أوان الورد" مع النجمة يسرا عام 2000.

5- قدمت أول عمل سينمائي لها مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز في فيلم "الساحر" عام 2001.

6- بدأت شهرتها بدور "مديحة" في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" عام 2001.

7- شاركت في فيلم "معالي الوزير" مع الفنان الراحل أحمد زكي عام 2002 وقامت بدور ابنته.

8- ظهرت بعد ذلك في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم "كليفتي" للمخرج محمد خان عام 2004 والفيلم الياباني "أسطورة في الرمال" عام 2005، ومسلسل "نزار قباني" للمخرج الفلسطيني السوري باسل الخطيب، وقامت بالغناء وذلك خلال مشاركتها في الفيلم الغنائي "مافيش غير كِده" عام 2006.

9- قدمت أولى بطولاتها في فيلم "قطط بلد" للمخرج تامر البستاني عام 2006، كما ظهرت في فيلم الراحل يوسف شاهين "هي فوضى" عام 2007.

10- شاركت في عدد من المسلسلات الدرامية ومنها مسلسل "امرأة في شق الثعبان" و"كيد النسا".

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