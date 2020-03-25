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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس الجالية المصرية فى ألمانيا: الحكومة تمنع تجمع أكثر من شخصين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:23 م
رئيس الجالية المصرية
رئيس الجالية المصرية في ألمانيا
أحلام عبدالرحمن
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قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إن الحكومة الألمانية منعت تجمع أكثر من شخصين، بعد وصول حالات الاشتباه إلى 37 ألف و832 حالة اشتباه في الحجر الصحي، ووفاة 206 حالات.

وأضاف رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن ألمانيا فيها نظام صحي على أعلى مستوى، وأن الحكومة اتخذت خطوات بعدم الاختلاط، مردفًا: «الناس عندها حرص كبير، ويوجد أكثر من متر ونصف بين الشخص والآخر، منعوا الحفلات، ولا يحدث تجمعات رغم عدم فرض تجول، لكن الناس التزموا، وأغلقت المدارس والجامعات».

وأكد أن الجالية المصرية بخير، مشيرًا إلى إصابة مصري بفيروس الكورونا خلال وجوده في المستشفى لتلقي العلاج منذ 4 أشهر، وأن الدولة تهتم باللاجئين وتحرص على تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، لكنها أغلقت الحدود ولا تقبل لاجئين جدد.

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