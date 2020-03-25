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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل تحركات السياحة والآثار لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:23 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين
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استطاعت وزارة السياحة والآثار تحت قيادة الدكتور خالد العناني أن تتعامل باحترافية شديدة مع أزمة فيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهور الحالات المصابة، فمع ظهور أولى الحالات الإيجابية على متن الباخرة السياحية بمدينة الأقصر في السابع من شهر مارس الجاري، تم على الفور اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بالتعاون بين الوزارة ووزارة الصحة والسكان بعزل المركب والقيام بحجر صحي لكافة العاملين والسائحين لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره.

التطهير والتعقيم
وتابعت الوزارة إجراءاتها الاحترازية بتطهير وتعقيم كافة المراكب السياحية على يد رجال من الطب الوقائي، وتصاعدت إجراءات التطهير والتعقيم بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعليق حركة الطيران لمدة 15 يومًا التي بدأها في 19 مارس الماضي لتشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة المنشآت السياحية والفنادق الثابتة والعائمة بمختلف المحافظات السياحية بعد خروج آخر سائح من الفندق والمستمرة حتى مطلع أبريل المقبل.

وتشمل أعمال التعقيم والتطهير جميع الأسطح الملامسة للإنسان بالفنادق والمداخل والمخارج والممرات وسكن العاملين والنوادي الصحية والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها والمغاسل وغيرها، بالإضافة إلى الأتوبيسات الخاصة بنقل الزائرين والعربيات الكهربائية والحدائق والمتنزهات وأكشاك الأمن بالفنادق، بالإضافة إلى تطهير كافة المتاحف والمواقع الأثرية بمختلف المحافظات.

وفي إطار مكافحة الفيروس ومنع انتشارة، قامت الوزارة في 20 مارس الماضي بغلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق في محافظتي القاهرة والجيزة.

تحركات العناني
مع اتخاذ قرار تعليق الطيران وتأثيره السلبي على قطاع السياحة، رفعت وزارة السياحة شعار «صحة المواطنيين أهم من الاستثمارات»، وهو الشعار الذي ترفعه الحكومة بأكملها في تعاملها مع تداعيات الفيروس المستجد، وقد حاول العناني من خلال تحركاته التخفيف من وطأ الأزمة عن كاهل المستثمر السياحي، فقد اجتمع مع وزير الزراعة وبحث معه حل المشكلات المتراكمة للمراسي السياحية وسرعة إنهاء إجراءات تراخيصها، وإعفاء المستثمرين من غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة عليهم من أجل مساعدتهم على سرعة استعادة أنشطتهم، كما اجتمع مع وزير القوى العاملة لبحث أوضاع العاملين بقطاع السياحة، وتقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة، لتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.

العاملين بالسياحة
تقوم حاليًا غرفة شركات السياحة، برئاسة حسام الشاعر، بحصر أعداد العاملين بشركات السياحة المؤمن عليهم، وإجمالي قيمة مرتباتهم الشهرية، وذلك لدراسة موقفهم مع الجهات المعنية بالدولة، كما طالبت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري من أعضائها تنفيذ نفس الأجراء وإخطارها بعدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشآة، وحجم مرتباتهم على ورق الشركة، وذلك لبحث كافة السبل لدعم المنشآت ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنها فى ظل الظروف الحالية.

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