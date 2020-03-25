الإحصاء: 105 مليار جنيه ودائع العمالة غير المنتظمة بالبنوك

أظهرت أحدث تقارير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم ودائع القطاع الخاص غير المنظم لدى الجهاز المصرفي تبلغ 105 مليار جنيه، منها 75.7 مليار جنيه ودائع تحت الطلب و30.1 مليار جنيه ودائع لأجل وبإخطار وللتوفير.وأضاف جهاز الإحصاء، أن ودائع القطاع الخاص غير المنظم بالعملة المحلية تقدر بحوالي 76 مليار جنيه، مقابل 29.9 مليار جنيه ودائع بالعملة الأجنبية.أما فيما يخص القطاع الخاص المنظم، يشير تقرير الإحصاء إلى أن ودائع القطاع تحت الطلب بلغت 226.2 مليار جنيه موزعة بين 163.6 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية مقابل 62.5 مليار جنيه ودائع بالعملة الأجنبية، فيما بلغت ودائع الطقاع لأجل وباخطار وللتوفير 144.3 مليار جنيه منها 78.3 مليار جنيه ودائع العملة المحلية و66 مليار جنيه ودائع بالعملة الأجنبية.