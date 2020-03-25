تركيا تسجل 2433 إصابة و59 وفاة بكورونا

أعلن وزير الصحة التركي مساء اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى 2433 بعد تسجيل 561 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة.كما أعلن ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 بعد تسجيل 15 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك وفق قناة "TRT" التركية.يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حالات الإصابة بالوباء العالمي، في ظل انتقادات من قبل المعارضة لطريقة تعامل الحكومة التركية مع تفشي الوباء، حيث رفضت في البداية الاعتراف بوجود أية اصابات داخل تركيا لتضر بعد ذلك غلى الاعتراف بتسجيل اصابات بعد ضغوطات دولية وداخلية عليها.