رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة أسوان» تجري أعمال تعقيم وتطهير المنشآت الطبية (صور)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:08 م
تعقيم وتطهير المنشآت
تعقيم وتطهير المنشآت الطبية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، مجهوداتها المكثفة في كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت إدارة المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، عن طريق فرقها المتخصصة في القيام بأعمال تطهير وتعقيم، للمنشآت الصحية.

شملت أعمال التعقيم والتطهير الأماكن التالية: مستشفى الصدر بأسوان، مستشفى حميات أسوان، ومكتب صحة أول، ومكتب صحة ثان، ومكتب رعاية أول، ومكتب رعاية ثاني.

يأتي ذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تبذلها مديرية الشئون الصحية بأسوان، بمختلف قطاعاتها لمكافحة فيروس الكورونا، وبتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل مديرية الشئون الصحية، لحماية صحة وسلامة المواطنين.
تعقيم وتطهير المنشآت الطبية
تعقيم وتطهير المنشآت الطبية
«صحة أسوان» تجري أعمال تعقيم وتطهير المنشآت الطبية (صور)
تعقيم وتطهير المنشآت الطبية
تعقيم وتطهير المنشآت الطبية
«صحة أسوان» تجري أعمال تعقيم وتطهير المنشآت الطبية (صور)

موضوعات متعلقة

تفاصيل دفن مصريين توفيا في إيطاليا بكورونا

السفير الصيني بالقاهرة: مصر ستنجح في معركتها ضد كورونا

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

الصحة: حالة وفاة و54 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

رولا محمود.. أول فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

الصحة: حالة وفاة و54 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. والجميع في انتظار realme 6i

اللهم إني أسألك خيرها.. دعاء الرياح والعواصف "قرآن وسنة" بعد توقعات رياح الخماسين

خطوات الاشتراك في خدمات واتش ات Watch iT لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

مقهى الفجيرة الثقافى يطلق مبادرة «شذرات» على التواصل الاجتماعى

«ثقافة أبوظبى» تغلق مؤقتًا جميع المواقع والمراكز الثقافية

ضمن «اقرأ معانا».. عماد أبو غازي في مداخلة حول «الدولة والفنون الجميلة في مصر»

كتاب يكشف 3 طرق لدراسة الأمراض الوبائية