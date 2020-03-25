«صحة أسوان» تجري أعمال تعقيم وتطهير المنشآت الطبية (صور)

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، مجهوداتها المكثفة في كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت إدارة المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، عن طريق فرقها المتخصصة في القيام بأعمال تطهير وتعقيم، للمنشآت الصحية.شملت أعمال التعقيم والتطهير الأماكن التالية: مستشفى الصدر بأسوان، مستشفى حميات أسوان، ومكتب صحة أول، ومكتب صحة ثان، ومكتب رعاية أول، ومكتب رعاية ثاني.يأتي ذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تبذلها مديرية الشئون الصحية بأسوان، بمختلف قطاعاتها لمكافحة فيروس الكورونا، وبتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل مديرية الشئون الصحية، لحماية صحة وسلامة المواطنين.