ضبط صاحب شركتين لاستصلاح الأراضى بتهمة النصب على المواطنين بالغربية

ضبط صاحب شركتين لاستصلاح الأراضي الزراعية لقيامه بالاشتراك مع مدير الشركة ومهندس زراعي حر، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بالغربية راغبي إمتلاك قطع أراضي زراعية بمحافظة المنيا لاستصلاحها، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2.083 مليون جنيه بزعم تمليكهم قطع أراضي لاستصلاحها، ومنحهم عقود تمليك لها تبين عدم ملكيتها للشركة، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.بالاستعلام من الجهات المعنية بمحافظة المنيا، أفادت بعدم وجود طلبات تقنين وضع يد على أراضي ملك الدولة باسم الشركة المشار إليها أو للمذكوران، وأن قطعة الأرض غير خاصة بهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني «جاري ضبطه»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.