حي غرب سوهاج يؤكد التزام الأهالي بقرار الحظر (صور)

تابعت فريدة سلاّم، رئيس حي غرب سوهاج، بالتنسيق مع القوات الأمنية بقسم أول سوهاج، الأربعاء، سريان تطبيق الحظر الجزئي للمواطنين بنطاق الحي والذي بدأ في السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال وغلق جميع المحال التجارية، في إطار جهود الدولة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.وقالت رئيس حي غرب سوهاج إن جميع الأهالي التزموا بحظر التجوال، وتم غلق العديد من المقاهى والمحال باستثناء الفئات التجارية التي استثناها قرار الوزراء كالصيدليّات والسوبر ماركت.ناشدت رئيس الحي المواطنين بالبقاء في منازلهم والالتزام بتطبيق التعليمات من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.