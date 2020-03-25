الحماية المدنية تنقذ 18 مواطنا داخل فرع إحدى شركات الاتصالات بالنزهة

تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ 18 موظفا وعميلا داخل فرع إحدى شركات الاتصالات بدائرة قسم النزهة.تبلغ لنجدة القاهرة باحتجاز عدد من الأشخاص داخل فرع إحدى شركات الإتصالات بدائرة قسم النزهة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه حال تواجد 8 موظفين و10 عملاء بالفرع انقطع التيار الكهربائى أثناء غلق باب الفرع، وتمكنت القوات من استخراجهم "دون إصابات".