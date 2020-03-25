ضبط 3 متهمين بحرق مدرسة لسرقة محتوياتها في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط متهمين أشعلوا النيران عمدا في مدرسة بمنطقة أبو النمرس لسرقة محتوياتها.بداية الواقعة، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل إحدى المدارس الإعدادية بدائرة مركز أبوالنمرس بالجيزة.وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث ثمة إصابات، وتبين نشوب الحريق بإحدى غرف الموظفين بالطابق الثانى ونتج عنه احتراق بعض محتويات الغرفة، وقرر مدير المدرسة اكتشافه سرقة "جهاز الإذاعة الخاص بالمدرسة المتواجد بغرفة بالطابق الأرضى عن طريق كسر بابها وكذا سرقة موتور المياه".وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، وبإرشادهم أمكن ضبط المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة)، وعللوا إضرام النيران بالغرفة المشار إليها لإخفاء بصماتهم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبلهم.