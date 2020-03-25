«تموين بورسعيد» تصدر تحذيرًا شديدًا لأصحاب المخابز

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إنه تم المرور والتنبيه على المخابز بعدم بيع الخبز إلا لأصحاب البطاقات التموينية بالسعر الرسمي، وهو خمسة قروش للرغيف، إلا أنه تلاحظ أن بعض أصحاب المخابز يقمون ببيع الخبز بالنظام الحر بسعر 60 قرشًا للرغيف، مما يسبب الزحام على المخابز بصورة غير مبررة، وانتهاء حصص تلك المخابز مبكرًا، كما أنها تتسبب في عدم وصول الخبز إلى بعض أصاحب البطاقات الذكية.وطالب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، المواطنين القادرين على شراء الخبز بالسعر الحر غير حاملي البطاقات التموينيه الذكية بالشراء من المخابز السياحية، وذلك لعدم الزحام وحفاظًا على المواطنين، مؤكدًا أن المديرية ستضرب بيد من حديد على كل مستغل أو متاجر بحقوق المواطنين.