شيخ الأزهر يعزي الرئيس الإندونيسي في وفاة والدته

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، حيث وافتها المنية اليوم الأربعاء.وقال الأزهر - في بيان اليوم - إنه إذ يعزي الرئيس الإندونيسي في وفاة والدته؛ ويتقدم بخالص العزاء لدولة إندونيسيا حكومة وشعبًا، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيه راجِعُونَ).